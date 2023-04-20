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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГКНТ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
18:08 02.05.2023
Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) проводит правовой мониторинг закона от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной научно-технической политики» (закон № 2105-XII).
Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:
оценка эффективности норм закона № 2105-XII;
выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, связанных с формированием и реализацией государственной научно-технической политики, государственным управлением научной и научно-технической сферами, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения закона № 2105-XII;
выработка предложений о совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы, связанные с формированием и реализацией государственной научно-технической политики, государственным управлением научной и научно-технической сферами, и практики применения такого законодательства, о принятии мер по надлежащей реализации закона № 2105-XII.
В рамках проведения правового мониторинга предлагаем всем заинтересованным направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности правового регулирования закона № 2105-XII, наличии в законе № 2105-XII устаревших либо неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в законе № 2105-XII, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии нереализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в законе № 2105-XII, избыточности таких норм;
положительных и отрицательных последствиях принятия и применения закона № 2105-XII;
необходимости корректировки закона № 2105-XII (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками и их обоснованием).
Высказаться в специальной теме на Правовом форуме Беларуси можно с 2 по 26 мая 2023 г.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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