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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ РАДИОСВЯЗИ


15:15 02.05.2023

С 2 мая 2023 года вступают в силу новые Правила по охране труда при выполнении работ на объектах радиосвязи, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства связи и информатизации № 7/3 от 14 февраля 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, правила устанавливают требования по охране труда при эксплуатации действующих, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых радиотелевизионных передающих станций (РТПС), радиорелейных станций (РРС), земных станций спутниковой связи (ЗССС), ретрансляторов и других объектов, предназначенных для излучения электромагнитной энергии в окружающее пространство (объекты радиосвязи).

При организации выполнения работ на объектах радиосвязи работодатель обязан обеспечить безопасность при:

эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, электрооборудования, средств защиты, грузоподъемных механизмов;

ведении технологических процессов, в том числе выполнении работ на высоте, проведении регулировочных и ремонтно-профилактических работ;

выполнении работ по ликвидации аварии, проведении испытаний электрооборудования и измерений, обслуживании антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-фидерных систем (АФС), обслуживании передвижных объектов радиосвязи.

Данными правилами предусмотрен порядок допуска работающих к выполнению работ на АМС сторонними организациями, чье электрооборудование смонтировано на этой АМС, установлена форма наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью на АМС и АФС.

Одновременно с вступлением в силу правил с 2 мая 2023 года утрачивают силу правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи, утвержденные постановлением Министерства связи и информатизации № 34 от 8 августа 2008 г.
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