|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ РАДИОСВЯЗИ
15:15 02.05.2023
С 2 мая 2023 года вступают в силу новые Правила по охране труда при выполнении работ на объектах радиосвязи, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства связи и информатизации № 7/3 от 14 февраля 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, правила устанавливают требования по охране труда при эксплуатации действующих, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых радиотелевизионных передающих станций (РТПС), радиорелейных станций (РРС), земных станций спутниковой связи (ЗССС), ретрансляторов и других объектов, предназначенных для излучения электромагнитной энергии в окружающее пространство (объекты радиосвязи).
При организации выполнения работ на объектах радиосвязи работодатель обязан обеспечить безопасность при:
эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, электрооборудования, средств защиты, грузоподъемных механизмов;
ведении технологических процессов, в том числе выполнении работ на высоте, проведении регулировочных и ремонтно-профилактических работ;
выполнении работ по ликвидации аварии, проведении испытаний электрооборудования и измерений, обслуживании антенно-мачтовых сооружений (АМС) и антенно-фидерных систем (АФС), обслуживании передвижных объектов радиосвязи.
Данными правилами предусмотрен порядок допуска работающих к выполнению работ на АМС сторонними организациями, чье электрооборудование смонтировано на этой АМС, установлена форма наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью на АМС и АФС.
Одновременно с вступлением в силу правил с 2 мая 2023 года утрачивают силу правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи, утвержденные постановлением Министерства связи и информатизации № 34 от 8 августа 2008 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.05.2023
Курсы в банках
на 26.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте