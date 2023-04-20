Постановлением Министерства здравоохранения № 51 от 11 апреля 2023 г. внесены изменения в порядок и условия информирования медицинских и фармацевтических работников о лекарственных средствах, включенных в государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, представителями производителей лекарственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, постановлением скорректированы требования к представителям производителей лекарственных средств во время посещения ими организаций здравоохранения. В учреждениях здравоохранения будут определены официальные лица, которым представители производителей лексредств смогут передавать информационные материалы. Право на взаимодействие с медицинскими и фармацевтическими работниками представители производителей лекарственных средств не имеют.

В новой редакции Инструкции закреплены нормы, исключающие распространение ее действия на отношения, связанные с размещением (распространением) рекламы, обеспечением организации и функционирования системы фармаконадзора.

Инструкция дополнена новыми терминами «информирование работников» и «представители производителей лекарственных средств».

Внесение изменений позволит исключить коррупционную составляющую, в том числе – вероятность двойного регулирования правоотношений, связанных с информированием медицинских и фармацевтических работников о лекарственных средствах.