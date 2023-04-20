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В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
17:34 29.04.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 50 от 17 апреля 2023 г. установлен перечень сельскохозяйственных специальностей, на которые зачисляются в учреждения высшего образования Беларуси без вступительных испытаний лица, поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошли 14 наименований таких специальностей (ранее было 18 – прим.), в их числе: производство продукции растительного происхождения; мелиорация и водное хозяйство; агробизнес; технический сервис в агропромышленном комплексе; энергетическое обеспечение сельского хозяйства; охрана труда на производстве; ветеринарная медицина.
Ведомственное постановление от 1 апреля 2022 г. № 29 «О перечне сельскохозяйственных специальностей» признается утратившим силу.
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