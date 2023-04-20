Брестскими таможенниками совместно с управлением уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома пресечена незаконная схема ввоза иностранных легковых авто под видом транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такую схему преступники использовали с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, пытаясь «сэкономить» в общей сложности более 150 тыс. рублей.

Так, 51-летний уроженец Кобрина являлся организатором преступной группы, действовавшей по предварительному сговору. Ее участники на протяжении прошлого года ввезли из Польши в Беларусь 15 иностранных авто, на которые были навешаны регистрационные знаки Беларуси. Проверка показала, что часть белорусских авто, под видом которых были ввезены указанные, из страны вовсе не выезжала.

Дальнейшая экспертиза, проведенная Брестским межрайонным отделом ГКСЭ, установила, что VIN-номера иностранных авто подвергались изменению, а свидетельства о госрегистрации машин и белорусские регистрационные знаки являлись поддельными.

По материалам Брестской таможни Кобринским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Организатор преступной схемы задержан при попытке выезда из Беларуси через пункт пропуска «Брест». Среди его личных вещей обнаружены два комплекта регистрационных знаков Республики Беларусь, свидетельство о регистрации транспортного средства, вызывающие сомнение в их подлинности, а также лонжерон с номером кузова к легковому автомобилю.