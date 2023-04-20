ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 15 ИНОСТРАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО


15:25 29.04.2023

Брестскими таможенниками совместно с управлением уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома пресечена незаконная схема ввоза иностранных легковых авто под видом транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такую схему преступники использовали с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, пытаясь «сэкономить» в общей сложности более 150 тыс. рублей.

Так, 51-летний уроженец Кобрина являлся организатором преступной группы, действовавшей по предварительному сговору. Ее участники на протяжении прошлого года ввезли из Польши в Беларусь 15 иностранных авто, на которые были навешаны регистрационные знаки Беларуси. Проверка показала, что часть белорусских авто, под видом которых были ввезены указанные, из страны вовсе не выезжала.

Дальнейшая экспертиза, проведенная Брестским межрайонным отделом ГКСЭ, установила, что VIN-номера иностранных авто подвергались изменению, а свидетельства о госрегистрации машин и белорусские регистрационные знаки являлись поддельными.

По материалам Брестской таможни Кобринским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Организатор преступной схемы задержан при попытке выезда из Беларуси через пункт пропуска «Брест». Среди его личных вещей обнаружены два комплекта регистрационных знаков Республики Беларусь, свидетельство о регистрации транспортного средства, вызывающие сомнение в их подлинности, а также лонжерон с номером кузова к легковому автомобилю.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
валюта курс
EUR 3.2144
USD 2.9255
RUB 3.5971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9018 -0.0237
RUB 3.6088 +0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте