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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ САНАТОРИЕВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛА 67,1%
14:15 29.04.2023
Заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций Минской области в I квартале 2023 г. составила 67,1%. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Согласно информации, санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 71,2 тыс. человек (63 062,9 тыс. рублей); за счет средств юридических и физических лиц – 55,6 тыс. человек (36 746,8 тыс. рублей); за счет средств республиканского бюджета и средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – 15,6 тыс. человек (13 206,4 тыс. рублей).
В I квартале 2023 года в санаториях области санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 10,7 тыс. иностранных граждан (17 137,2 тыс. рублей), за аналогичный период 2022 года – 8 тыс. иностранных граждан (11 762,2 тыс. рублей).
В I квартале 2023 года цены на санаторно-курортные и оздоровительные услуги не повышались. Применялась дисконтная, бонусная программа лояльности (скидки клиентам при раннем бронировании, членам федерации профсоюзов и их детям скидка 25%, программа «постоянный гость» скидка 5%). Внедряется в работу принцип сетевого маркетинга, предполагающий бонус для постоянных гостей санатория.
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