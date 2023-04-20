Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 31 от 18 апреля 2023 года на 10 рублей и 40 копеек снижена цена на природный газ, отпускаемый крупным потребителям.

«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,7835:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 464,06 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2023 г.