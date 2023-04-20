Постановлением Совета министров № 285 от 28 апреля 2023 г. в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $14,4 за 1 т. (ранее – $14,3 за 1 т.); прямогонный бензин – $7,9 за 1 т. (ранее – $7,8 за 1 т.); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $4,3 за 1 т. (ранее – $4,2 за 1 т.).

Постановление вступит в силу с 1 мая 2023 г.