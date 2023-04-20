Постановлением Совмина № 280 от 21 апреля 2023 г. определен ряд мер, направленных на реализацию указа от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены показатели уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц.

К ним, в частности, отнесены:

уровень внедрения технологий «электронного правительства» (удельный вес количества админпроцедур, осуществляемых госорганами и организациями в электронной форме, в общем количестве осуществляемых ими админпроцедур в отношении юрлиц и ИП, физических лиц; удельный вес количества поданных через единый портал электронных услуг общегосударственной АИС заявлений на осуществление админпроцедур в общем количестве поданных заявлений в госорганы и организации от юрлиц и ИП, физлиц; удельный вес количества электронных услуг, оказываемых госорганами и организациями, в общем количестве услуг, оказываемых юрлицам и ИП, физлицам и др.);

уровень цифрового развития отраслей (наличие у госоргана (госорганизации) юрлица, подчиненного им (входящего в их систему), определенного законодательством как «офис цифровизации»; доля специалистов в области ИКТ в списочной численности работников «офиса цифровизации»; доля специалистов ИКТ в общем числе работающих в данной отрасли и др.);

уровень цифровой трансформации отрасли при использовании в ключевых бизнес-процессах следующих современных технологий для работы с информацией:

технологии искусственного интеллекта;

технологии обработки и анализа больших массивов данных;

технологии робототехники;

технологии распределенного реестра;

технологии беспроводной связи;

технологии виртуальной и дополненной реальности;

уровень внедрения и развития государственных цифровых платформ и информационных систем (ресурсов) в отрасли (наличие государственной цифровой платформы для управления отраслью; количество реализованных мероприятий и пилотных проектов в сфере цифрового развития и др.);

уровень информатизации реального сектора экономики (доля производителей товаров, работ (услуг), присутствующих на электронных торговых площадках, в общем количестве производителей товаров, работ (услуг); уровень «цифровой зрелости» государственных организаций и др.);

уровень цифрового развития административно-территориальных единиц (доля городов в области (районов в Минске), внедривших технологии региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)», в общем числе городов в области (районов в Минске); количество камер видеонаблюдения в населенном пункте, подключенных к республиканской системе мониторинга общественной безопасности; управление транспортной системой; уровень цифрового развития в сфере образования, культуры, образования и др.).

Также документом вносятся изменения в ряд постановлений Совета министров, в числе которых:

от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь»;

от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Кроме того, предусматривается, что до 1 мая 2023 г. Министерством связи и информатизации должны быть утверждены положения о порядке:

сбора и анализа информации об уровне цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц;

расчета значений показателей уровня цифрового развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.