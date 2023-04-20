Постановлением Министерства образования № 122 от 5 апреля 2023 г. утверждено Положение об организациях, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением установлен порядок деятельности: организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования; учреждений образования, на которые Кодексом об образовании либо решением учредителя возложены функции таких организаций.

Данные организации являются юридическим лицом и могут функционировать на республиканском, областном (Минска) и районном (городском) уровнях.

Они вправе осуществлять международное сотрудничество в сфере образования в установленном законодательством порядке.

Ведомственное постановление от 25 июля 2011 г. № 115 «Об утверждении Положения о государственной организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г.

Согласно Кодексу об образовании, функциями указанных организаций являются:

проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований в сфере образования, направленных на развитие содержания образовательных программ и повышение качества образования, и (или):

разработка учебно-программной документации образовательных программ, учебно-методической документации, контрольно-измерительных материалов;

внедрение в практику инновационных структурных элементов научно-методического обеспечения, учебно-методических комплексов, средств обучения и воспитания;

координация работы по осуществлению научно-методического обеспечения образования;

деятельность, направленная на обеспечение функционирования учреждений образования по совершенствованию содержания, форм и методов обучения и воспитания, процесса защиты прав обучающихся;

создание условий для формирования и совершенствования профессиональной культуры педагогических работников, повышения их квалификации и развития инициативы и творчества для реализации государственной политики в сфере образования и иные функции.

Организации наделены правом осуществлять:

систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условий осуществления образовательной деятельности, контингента обучающихся, их учебных и внеучебных достижений, сети учреждений образования, в том числе в рамках международных сравнительных исследований в сфере образования;

опытную проверку учебников и учебных пособий;

экспертные, прогнозирующие, информационно-аналитические и другие функции, направленные на обеспечение получения образования и повышение его качества.