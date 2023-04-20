Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 19 от 14 апреля 2023 г. внесены изменения и дополнения в Правила приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, актуализируемые нормы пункта 10 Правил приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования устанавливают порядок очередности рассмотрения заявок национальными (общесетевыми) перевозчиками при организации перевозок грузов в вагонах перевозчика, а также предусматривают необходимость обеспечения грузоотправителем наличия вагонов грузоотправителей, грузополучателей, в том числе предоставляемых им операторами вагонов, контейнеров в случае отсутствия у перевозчика соответствующего типа подвижного состава при перевозках в международном сообщении.

Для выстраивания экономической модели и оказания услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом необходимо определение четкой потребности в железнодорожном подвижном составе. Дополнение Правил пунктами 21-24 позволит обеспечить наличие у Белорусской железной дороги информации о планируемых объемах перевозок для определения необходимого парка вагонов перевозчика, а также расширить возможности грузоотправителей по привлечению приватного подвижного состава для транспортировки продукции.

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.