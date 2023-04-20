Лукашенко 27 апреля подписал указ № 126, направленный на реализацию положений Закона от 18 июля 2022 года № 197-З "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг", сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что направлен он на развитие рынка ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты интересов инвесторов - владельцев облигаций.

В частности, указом вводится необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии.

Кроме того, предусмотрено право юридических и физических лиц самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. Кроме того, иностранные профучастники допускаются к биржевым торгам.

"Данные нормы направлены на стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг", - говорится в комментарии.