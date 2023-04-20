Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 12 от 20 апреля 2023 г. на период с 1 мая по 31 июля 2023 г. утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 352 рубля 13 копеек, что на 3,1% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2023 г.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br389,53 (ранее – Br377,14);

пенсионеры – Br265,96 (ранее – Br256,70);

дети в возрасте до трех лет – Br224,26 (ранее – Br217,39);

дети в возрасте от трех до шести лет – Br308,56 (ранее – Br300,03);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br378,15 (ранее – Br365,76).

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2023 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальные пенсии.