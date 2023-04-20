ОАО «АСБ «Беларусбанк» предоставлены гарантии правительства в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым белорусским сахарным заводам на срок до одного года на финансирование закупки продукции растениеводства урожая 2023 года для государственных нужд, в пределах сумм возврата (погашения) этими организациями кредитов, определенных постановлением правительства № 164 от 24 марта 2022 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 275 от 21 апреля 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, гарантии предоставлены по кредитам, выданным ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод и ОАО «Скидельский сахарный комбинат» на общую сумму 144 млн рублей.

Плата за предоставление гарантий производится в размере 0,01% от суммы кредита.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.