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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПОВЫСИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ


12:24 26.04.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с учетом роста ставок акцизов в 2023 году изменило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением № 29 от 17 апреля 2023 г. внесены следующие изменения:

предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 92,67 рубля за декалитр безводного спирта;

предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 6,83 рубля; розничная цена (с НДС) – 9,04 рубля.

Постановлением № 30 от 17 апреля 2023 г. предусмотрено установление предельной минимальной отпускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 4,18 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.
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