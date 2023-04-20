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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА НАЦРАЗВИТИЯ


10:28 26.04.2023

Постановлением Совмина № 218 от 30 марта 2023 года утверждено Положение о порядке формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития, которым устанавливаются критерии отнесения предприятия в категорию плательщика части прибыли в фонд, порядок отчисления, сроки перечисления и т.д.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, платежи будут перечисляться в фонд национального развития ежемесячно равными долями с мая по октябрь не позднее 22-го числа каждого месяца.

Донором фонда становится организация, рентабельность которой по EBITDA (соотношение EBITDA к выручке) за предыдущий год составляет 20 и более процентов.

Организации будут перечислять в фонд нацразвития часть прибыли в размере 50% от разницы между:

чистой прибылью за предыдущий год и частью прибыли, исчисленной унитарными предприятиями, государственными объединениями для перечисления в бюджет (указ №637 от 28 декабря 2005 г.) по итогам предыдущего года;

чистой прибылью за предыдущий год и частью прибыли и (или) дивидендов, исчисленных (начисленных) плательщиками – хозяйственными обществами своим участникам по итогам предыдущего года;

чистой прибылью за предыдущий год и частью прибыли, направленной в предыдущем году на расходы, установленные Лукашенко;

чистой прибылью за предыдущий год и частью прибыли за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной в течение предыдущего года, направленной в предыдущем году на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию), в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели. В случае, если амортизация основных средств и нематериальных активов, начисленная в течение предыдущего года, превышает размер части прибыли (дохода), направленной на цели, указанные в части первой настоящего подпункта, отрицательное значение при исчислении части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в ФНР нефинансовыми и государственными страховыми организациями, не учитывается;

частью прибыли, полученной государственными страховыми организациями в предыдущем году от инвестирования средств их уставных фондов, выделенных из республиканского бюджета, направляемой на увеличение уставных фондов.

Не будут платить часть прибыли организации, которые освобождены от уплаты по указу № 637 от 28 декабря 2005 года, а также получившие чистый убыток за предыдущий год; собрание акционеров, которых приняли решение о невыплате дивидендов на основании ч. 5 ст. 72 закона «О хозяйственных обществах» (уставной фонд оплачен неполностью, стоимость чистых активов меньше сумму уставного фонда, общество неплатежеспособно и т. д.); находятся в процедуре несостоятельности или банкротства.

Положением утверждены особенности перечислений в фонд для государственных страховых организаций и БЖД.

Расчет части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в фонд представляется в налоговую в 2023 году по итогам работы за 2022 год – не позднее 20 мая 2023 г.; с 2024 года ежегодно по итогам работы за предыдущий год – не позднее 25 апреля текущего года.

При этом действие положения не распространяется на банки, Банк развития, БВФБ, организации, занимающиеся распределением газообразного топлива по трубопроводам, электрической энергии, организации, занимающиеся производство электроэнергии на ТЭС, организации, занимающиеся растениеводством, животноводством, растениеводством в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), рыболовством и рыбоводством, первичной переработкой льна.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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