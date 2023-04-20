|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТОЧНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
18:08 21.04.2023
Постановлением Совета министров № 267 от 19 апреля 2023 г. корректируются постановления правительства по вопросам занятости населения.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменения вносятся в Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций.
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, изменениями в том числе предусмотрено:
введение новой категории граждан, которая относит к «занятым в экономике» плательщиков налога на профессиональный доход, при условии его уплаты;
уточнение периода уплаты сбора в отношении граждан, осуществляющих ремесленную деятельность;
приведение в соответствие и детализация функций владельца и оператора базы данных.
Также скорректировано Положение о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда.
Правовым актом уточнен перечень показателей, по результатам мониторинга которых регион относится к территории с напряженной ситуацией на рынке труда.
Мониторинг проводится в два этапа: первая оценка – по результатам шести месяцев; вторая оценка – по итогам девяти месяцев.
Формирование перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной календарный год осуществляется одновременно по результатам двух оценок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте