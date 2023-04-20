Постановлением Совета министров № 267 от 19 апреля 2023 г. корректируются постановления правительства по вопросам занятости населения.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения вносятся в Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, изменениями в том числе предусмотрено:

введение новой категории граждан, которая относит к «занятым в экономике» плательщиков налога на профессиональный доход, при условии его уплаты;

уточнение периода уплаты сбора в отношении граждан, осуществляющих ремесленную деятельность;

приведение в соответствие и детализация функций владельца и оператора базы данных.

Также скорректировано Положение о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда.

Правовым актом уточнен перечень показателей, по результатам мониторинга которых регион относится к территории с напряженной ситуацией на рынке труда.

Мониторинг проводится в два этапа: первая оценка – по результатам шести месяцев; вторая оценка – по итогам девяти месяцев.

Формирование перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной календарный год осуществляется одновременно по результатам двух оценок.