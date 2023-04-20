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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЕТ
13:46 21.04.2023
Постановлением Совмина № 265 от 19 апреля 2023 года повышена стоимость питания обучающихся в школах.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в школах (гимназиях) при длительности пребывания 6-8 часов (двухразовое питание) стоимость питания для учащихся 6-10 лет повышается с 2,82 рубля до 3,05 рубля, для учащихся 11-18 лет – с 3,26 рубля до 3,52 рубля.
При длительности пребывания 9-10,5 часа (трехразовое питание) стоимость питания для учащихся 6-10 лет повысится с 3,67 рубля до 3,93 рубля, для учащихся 11-18 лет – с 4,12 рубля до 4,41 рубля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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