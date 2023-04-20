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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УСИЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ


10:07 21.04.2023

Лукашенко 20 апреля подписал указ № 118, которым корректируется директива от 4 марта 2019 года № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" с учетом практики ее применения, изменений законодательства и текущей ситуации.

Документом предусмотрено предоставление местным исполнительным и распорядительным органам права без проведения процедур закупок назначать из числа государственных организаций исполнителей для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

Также установлены нормы о замене (реконструкции) всех видов инженерных сетей при комплексном благоустройстве придомовых территорий жилых домов и запрете на передачу организациям ЖКХ объектов без финансирования затрат на приведение их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов.

Кроме того, усилены требования к местным органам власти по организации информационного взаимодействия с населением и освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов в сфере ЖКХ, а также ответственность должностных лиц за несвоевременность и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан на качество ЖКУ.
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