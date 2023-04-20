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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕТИ АЗС В БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА
18:05 20.04.2023
Постановлением Совета министров № 264 от 19 апреля 2023 г. утверждена Программа развития сети автозаправочных станций в Беларуси на 2023-2025 годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, программа направлена на дальнейшее управление процессом развития сети АЗС всех субъектов хозяйствования, а также стабильное обеспечение нефтепродуктами организаций и населения страны.
В рамках программы предполагается развить обширную сеть АЗС, которые будут:
отвечать современным требованиям;
предоставлять широкий спектр услуг потребителям (магазины, кафе, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки);
использовать самые современные системы расчетов и коммуникаций с покупателями.
Для этого планируется, в частности:
построить новые АЗС в перспективных местах;
реконструировать действующие АЗС с установкой современного технологического оборудования, увеличением их мощности и созданием необходимых условий для развития сопутствующей торговли и услуг общественного питания;
модернизировать и расширить сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей.
Документом предусмотрены реконструкция и строительство 32 АЗС в 2023-2025 годах. При этом из-за истечения нормативного срока эксплуатации, актуализации градостроительных планов прекратят свое функционирование около 10 станций.
Ожидается, что по итогам программы будут реконструированы АЗС на республиканских автомобильных дорогах и в городах областного подчинения с развитием на них сервисных и бытовых услуг, что позволит достичь высокой экономической эффективности их деятельности. Также будет модернизирована сеть АЗС на территории районов.
Кроме того, повысится уровень сервисных услуг на основе современных методов работы с покупателями, использованием индивидуального подхода и мобильных приложений.
Реализация программы позволит в том числе усовершенствовать систему:
оплаты нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗС, в том числе с использованием банковских карт, а также мобильных приложений;
отпуска товаров (работ, услуг) с использованием топливных карт для учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, отпуска и оплаты нефтепродуктов, иных горюче-смазочных материалов, товаров (работ, услуг) для поддержания исправного состояния транспортного средства, обеспечения питания и отдыха водителя.
Для обеспечения нефтепродуктами отдаленных районов и на период реконструкции АЗС будут использоваться ПАЗС – автозаправочные станции, технологическая система которых установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
На 1 января 2022 г. сеть АЗС насчитывает 840 станций общего пользования.
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