НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ БУТБ

13:45 20.04.2023 Постановлением Совета министров № 266 от 19 апреля 2023 г. внесены изменения в постановление правительства № 714 от 16 июня 2004 г. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вся реализация пилопродукции на экспорт будет осуществляться исключительно через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Постановление вступает в силу после официального опубликования. Как прокомментировали в Минлесхозе, уже с 21 апреля лесхозы не смогут заключать новые прямые договора. При этом в ведомстве отметили, что заключенные ранее прямые договора между лесхозами и покупателями остаются действующими до их исполнения.