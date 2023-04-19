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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ БУТБ
13:45 20.04.2023
Постановлением Совета министров № 266 от 19 апреля 2023 г. внесены изменения в постановление правительства № 714 от 16 июня 2004 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вся реализация пилопродукции на экспорт будет осуществляться исключительно через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Как прокомментировали в Минлесхозе, уже с 21 апреля лесхозы не смогут заключать новые прямые договора.
При этом в ведомстве отметили, что заключенные ранее прямые договора между лесхозами и покупателями остаются действующими до их исполнения.
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