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ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ, ГДЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТДАНЫ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
10:03 20.04.2023
Постановлением Совета министров № 257 от 17 апреля 2023 г. установлен перечень населенных пунктов и садоводческих товариществ, расположенных на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых, в границах которых земельные участки не подлежат предоставлению в частную собственность.
Как сообщает Национальный правовой портал, в Минском районе к таким пунктам отнесены: дер. Боровляны (западная часть), дер. Королев Стан, дер. Слободщина, дер. Юхновка (восточная часть), дер. Ефимово, аг. Михановичи, дер. Пересека, дер. Дергаи, дер. Цесино, дер. Марьяливо (северная часть), дер. Зацень.
Постановление правительства от 14 января 1994 г. № 11 «Об утверждении перечня населенных пунктов и садоводческих товариществ, расположенных на площадях залегания разведанных и в установленном порядке утвержденных месторождений полезных ископаемых, земли которых не подлежат передаче в частную собственность» признается утратившим силу. Отметим, что в указанном документе перечень не приводился, он был доступен в соответствующих исполкомах местных Советов народных депутатов и других заинтересованных организациях.
В Государственном комитете по имуществу отметили, что с принятием постановления № 257 перечень стал более доступным всем заинтересованным, повысив тем самым открытость и прозрачность значимой информации для бизнеса и граждан.
Постановление вступает в силу с 20 апреля 2023 г.
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