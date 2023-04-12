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В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ, ВРЕМЕННО НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К ЗАКУПКАМ


18:05 19.04.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 24 от 3 апреля 2023 г. скорректирован порядок формирования и ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (реестр).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, согласно принятым изменениям среди прочего:

уточнена форма заявления о включении в реестр;

устанавливаются случаи, когда включение в реестр не производится;

расширяется перечень случаев досрочного исключения из реестра. Например, в целях поддержки отечественных производителей товаров (работ, услуг) закреплено право на досрочное исключение из реестра лиц, которые являются единственными отечественными производителями определенного товара (работы, услуги). Предоставленное право исключения из реестра по заявлению производителя может быть реализовано однократно;

Кроме того, при наличии оснований контролирующим (надзорным) и (или) правоохранительным органам, судам предоставлено право инициировать включение лица в реестр, что призвано повысить эффективность выявления лиц, подлежащих включению в реестр. Ранее с заявлением о включении лица в реестр могли обращаться только заказчики (организаторы) закупки.

Таким образом, принятые изменения повысят эффективность ведения реестра, оптимизируют соответствующий порядок и позволят не ограничивать участие в закупках лиц, являющихся единственными отечественными производителями определенного товара (работы, услуги) либо не по своей вине уклонившихся от заключения договора или не исполнивших/ненадлежащим образом исполнивших его.

Изменения вступили в силу с 19 апреля 2023 г.
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