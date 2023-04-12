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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13:43 19.04.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений в области охраны окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает внесение изменений в следующие постановления правительства:
от 24 мая 2008 № 734 «О государственном фонде данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее»;
от 2 сентября 2021 г. № 509 «О мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах»;
от 11 апреля 2022 г. № 219 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и порядке его исчисления».
Проект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в области охраны и рационального использования природных ресурсов, в том числе механизма определения размера вреда, причиненного окружающей среде.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
С 18 по 28 апреля 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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