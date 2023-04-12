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СОВМИН УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДС
11:22 19.04.2023
Постановлением Совета министров № 258 от 17 апреля 2023 г. утверждено Положение, которым установлен порядок выдачи Министерством культуры заключения об отнесении товаров к культурным ценностям.
Как сообщает Национальный правовой портал, заключение является основанием для освобождения от НДС:
оборотов по реализации культурных ценностей на территории нашей страны организациями и индивидуальными предпринимателями, состоящими на учете в налоговых органах Беларуси, организациям культуры, телерадиовещательным организациям;
при ввозе культурных ценностей на территорию Беларуси организациями культуры.
Данные положения касаются культурных ценностей, указанных в приложении 35 Налогового кодекса.
При необходимости для принятия решения о выдаче заключения или отказе в его выдаче Министерством культуры могут привлекаться научные работники государственных музеев, работники иных госорганизаций, которые обладают необходимыми знаниями о товарах и (или) культурных ценностях. Срок принятия решения 15 дней.
Заключение не имеет срока действия (является бессрочным) и выдается бесплатно.
Заключение не выдается, если:
заявленный товар не относится к культурным ценностям, предусмотренным в приложении 35 к Налоговому кодексу;
заявителем не представлены документы, предусмотренные Положением.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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