Постановлением Совета министров № 258 от 17 апреля 2023 г. утверждено Положение, которым установлен порядок выдачи Министерством культуры заключения об отнесении товаров к культурным ценностям.

Как сообщает Национальный правовой портал, заключение является основанием для освобождения от НДС:

оборотов по реализации культурных ценностей на территории нашей страны организациями и индивидуальными предпринимателями, состоящими на учете в налоговых органах Беларуси, организациям культуры, телерадиовещательным организациям;

при ввозе культурных ценностей на территорию Беларуси организациями культуры.

Данные положения касаются культурных ценностей, указанных в приложении 35 Налогового кодекса.

При необходимости для принятия решения о выдаче заключения или отказе в его выдаче Министерством культуры могут привлекаться научные работники государственных музеев, работники иных госорганизаций, которые обладают необходимыми знаниями о товарах и (или) культурных ценностях. Срок принятия решения 15 дней.

Заключение не имеет срока действия (является бессрочным) и выдается бесплатно.

Заключение не выдается, если:

заявленный товар не относится к культурным ценностям, предусмотренным в приложении 35 к Налоговому кодексу;

заявителем не представлены документы, предусмотренные Положением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.