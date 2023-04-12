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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ВЕДЕНИЕ ГОССТАТИСТИКИ
09:55 19.04.2023
Лукашенко 18 апреля подписал указ № 114 "О вопросах государственной статистики", сообщает его пресс-служба.
Документ направлен на приведение Положения о Национальном статистическом комитете в соответствие с Законом от 30 декабря 2022 года № 238-З, а также на обеспечение возможности использования информационной системы Белстата государственными организациями, уполномоченными на ведение госстатистики.
Указом предусматривается, что такие организации осуществляют сбор первичных данных посредством Единой информационной системы государственной статистики либо собственного программного обеспечения для представления респондентами первичных статданных в виде электронного документа.
Госорганизации, подчиненные Белстату, обеспечивают, согласно указу, функционирование, эксплуатацию и развитие информационных ресурсов (систем), комплексов программно-технических средств, необходимых для государственной статистической деятельности.
Территориальные органы государственной статистики и уполномоченные организации наделяются правом удостоверять на бумажном носителе копии отчетов, представленных в электронном виде.
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