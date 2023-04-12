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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОРУЖИЕ ДЛЯ ГОСОХРАНЫ ЛЕСА


17:51 18.04.2023

Палата представителей Национального собрания сегодня в первом чтении одобрила поправки в Лесной кодекс. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

В проекте закона термин «опасные в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и электропередачи деревья» корректируется в части учета опасности от падения деревьев на железнодорожные пути общего пользования (ранее опасность от падения деревьев относилась только к автомобильным дорогам, воздушным линиям связи и электропередачи).

Также уточняется определение ряда терминов («вывозка», «рубка промежуточного пользования», «уход за лесными насаждениями»), вводится дополнительное определение термина «транспортировка», вносится изменение в термин «лесохозяйственные мероприятия».

Так как в законодательстве не содержится понятие «вред причиненный лесам», скорректирована формулировка «вред, причиненный окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам растительного мира, в том числе незаконной рубки, деградации, загрязнения и засорения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей».

Документом уточняется общий перечень видов вреда, который может быть причинен лесам, в том числе указаны конкретные случаи вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконной рубки.

С учетом специфики лесопользования усовершенствованы формы и методы работы должностных лиц государственной лесной охраны, а именно возможность круглосуточного посещения лесов для проведения полевых мероприятий, в том числе указанные лица в ходе проведения контрольных мероприятий наделяются полномочиями на использование транспортных средств оперативного назначения, оборудованных специальной световой и звуковой сигнализацией, а также на остановку транспортных средств.

Кроме того, должностные лица государственной лесной охраны наделяются полномочиями на использование и применение оружия, а также специальных средств, физической силы.
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