Постановлением Министерства финансов № 17 от 12 апреля 2023 г. установлен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2023 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета облисполкомов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как ранее сообщалось, в соответствии с постановлением Совмина № 241 от 10 апреля 2023 г. поступившие средства будут направлены на:

реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области);

создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с возможностью использования этих средств в 2023-2024 годах.