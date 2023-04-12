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ПОПРАВКИ В ЗАКОН О СМИ БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
13:46 18.04.2023
Палата представителей Национального собрания сегодня приняла в первом чтении поправки в закон о СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации», - говорится в сообщении.
В проекте закона, в частности, предлагается:
определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев;
расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору;
детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации;
уточнить порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь;
закрепить возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.
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