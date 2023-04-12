Палата представителей Национального собрания сегодня приняла в первом чтении поправки в закон о СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации», - говорится в сообщении.

В проекте закона, в частности, предлагается:

определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев;

расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору;

детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации;

уточнить порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь;

закрепить возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.