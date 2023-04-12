Лукашенко 17 апреля подписал указ № 109 "О контроле за проведением вступительной кампании", сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, а в ее состав включены члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Комитет государственного контроля ответственен за соблюдение законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании. Представители госорганов, общественных объединений и педагогические работники - за вступительные испытания непосредственно в учреждениях образования.

Информационно-методическое сопровождение вступительной кампании обеспечит Минобразования совместно с местными органами власти.