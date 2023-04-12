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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О КОНТРОЛЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2023 ГОДУ
12:45 18.04.2023
Лукашенко 17 апреля подписал указ № 109 "О контроле за проведением вступительной кампании", сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2023 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы.
Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, а в ее состав включены члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.
Введен разноуровневый контроль за вступительной кампанией и персональная ответственность руководителей госорганов и местной вертикали. Комитет государственного контроля ответственен за соблюдение законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании. Представители госорганов, общественных объединений и педагогические работники - за вступительные испытания непосредственно в учреждениях образования.
Информационно-методическое сопровождение вступительной кампании обеспечит Минобразования совместно с местными органами власти.
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