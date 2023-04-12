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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ВНЕСЛО ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


11:24 18.04.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь № 23 от 31 марта 2023 г. внесены изменения в регламенты административных процедур в области ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документ принят в целях совершенствования отдельных аспектов согласования производителями установления и повышения отпускных цен на товары в рамках проведения административных процедур.

Так, внесены изменения в части установления перечня документов, форм заявлений и маркетингового анализа, которые нужны для проведения административных процедур по согласованию установления и повышения отпускных цен на товары, а также в форму информирования государственными органами (организациями) при принятии указанных решений.

Ожидается, что эти нововведения позволят снизить административную нагрузку как для государственных органов, так и для субъектов хозяйствования, обратившихся за совершением административных процедур.

В МАРТ отмечаюм, что требования о согласовании производителями установления и повышения отпускных цен в рамках проведения административных процедур распространяются только на товары, регулируемые в рамках постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Постановление № 23 вступает в силу после его официального опубликования.
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