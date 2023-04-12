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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ В СРЕДНЕМ НА 5%
09:49 18.04.2023
Лукашенко 17 апреля подписал указ № 107 "О повышении пенсий", сообщает его пресс-служба.
Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая, в результате которого они увеличатся в среднем на 5%.
На выплату пенсий в мае будет направлено Br1,5 млрд, из которых Br78 млн - дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу.
Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 г. составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 г.
Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
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