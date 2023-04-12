Постановлением Министерства финансов № 16 от 12 апреля 2023 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br61,53 (ранее Br54,92); 500 – Br82,04 (ранее Br73,23); 583, 585 – Br95,99 (ранее Br85,67); 750 – Br123,06 (ранее Br109,84); 900 – Br147,67 (ранее Br131,81); 916 – Br150,30 (ранее Br134,15); 950 – Br155,88 (ранее Br139,13); 958 – Br157,19 (ранее Br140,30);

платина – 950 – Br77,72 (ранее Br73,99);

серебро – 750 – Br1,49 (ранее Br1,35); 800 – Br1,59 (ранее Br1,44); 875 – Br1,74 (ранее Br1,58); 916 – Br1,82 (ранее Br1,65); 925 – Br1,84 (ранее Br1,67); 960 – Br1,91 (ранее Br1,73).

Постановление Министерства финансов от 9 февраля 2023 г. № 7 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Постановление вступает в силу с 24 апреля 2023 г.