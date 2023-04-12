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В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМАТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ
11:11 17.04.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 49 от 5 апреля 2023 г. предусмотрена актуализация нормативов кадрового обеспечения в государственных учреждениях здравоохранения в расчете на 1000 жителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в норматив включены должностей врачей, в настоящее время не учитываемые в нормативе и вводимые в штатные расписания учреждений с учетом обеспечения функционирования медицинской техники и объема фактически выполняемых работ (врач функциональной диагностики, врач-эндоскопист, врач-радиационный онколог, врач-рентгенолог, врач лучевой диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач клинической лабораторной диагностики, врач-лаборант).
Штатная численность должностей врачей-экспертов и врачей-методистов, осуществляющих оценку качества оказания медицинской помощи, методическую работу будет вводиться в штатные расписания учреждений сверх установленной общей численности должностей врачей-специалистов, рассчитанной в соответствии с нормативами кадрового обеспечения для оказания медицинской помощи.
«Реализация постановления приведет к упорядочиванию расчета общей штатной численности должностей врачей-специалистов, установлению более тесной зависимости количества должностей врачей-специалистов от населения регионов», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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