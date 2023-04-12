Министерство здравоохранения постановлением № 61 от 27 мая 2021 г. внесло изменения в Номенклатуру должностей служащих медицинских, фармацевтических работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, впервые в Беларуси введена должность - врач-рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине.

Под потребность отрасли и в связи с предоставлением отдельным категориям врачей-специалистов права допуска к выполнению ультразвуковых и функциональных исследований, в рамках специальности врача-специалиста введены должности: врач ультразвуковой диагностики в специальности, врач функциональной диагностики в специальности.

Корректировка постановления № 61 проведена с учетом практики их реализации. При подготовке проекта постановления Министерством здравоохранения были учтены вопросы и предложения, поднимаемые практическим здравоохранением, возникающие при применении действующей в настоящее время номенклатуры должностей медицинских, фармацевтических работников и требований к занятию должностей медицинских, фармацевтических работников.

Ведение новых должностей, которые предусмотрены постановлением будет осуществлено в пределах имеющейся штатной численности.

В свою очередь внесены соответствующие дополнения в медицинские профили специальностей.