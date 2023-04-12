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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:57 14.04.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам рынка ценных бумаг.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом с целью привидения в соответствие с законом № 197-З от 18 июля 2022 г. «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» планируется корректировка следующих постановлений Министерства финансов:
от 5 апреля 2016 г. № 18 «Об установлении формы требования (предписания) об устранении нарушений законодательства о ценных бумагах»;
от 5 апреля 2016 г. № 19 «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами»;
от 5 апреля 2016 г. № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований»;
от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг»;
от 5 сентября 2016 г. № 80 «О предоставлении конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать с 14 по 24 апреля 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ ПО»).
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