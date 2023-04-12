Постановлением Министерства иностранных дел № 6 от 29 марта 2023 г. внесены изменения в регламент административных процедур по легализации документов за рубежом.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, размер консульского сбора увеличен с 35 евро до 50 евро за легализацию официального документа за пределами Беларуси.

За проставление апостиля на официальном белорусском документе при обращении субъекта хозяйствования, находящегося за пределами Беларуси, придется также заплатить 50 евро.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.