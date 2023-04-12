На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено введение платы за услуги при осуществлении административной процедуры по подпункту 3.9.2 пункта 3.9 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части экологической безопасности)» единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548, с одновременным сокращением сроков ее осуществления с 15 до 12 дней.

Ожидается, что планируемые изменения позволят легально ускорить процесс осуществления административной процедуры по приемке объекта в эксплуатацию, что в итоге положительно скажется на инвестиционном климате в стране.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 13 по 23 апреля 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения в письменной форме на почтовый адрес: 220004, Минск, ул. Коллекторная, 10, а также в электронной форме на электронный адрес: .