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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О РАЗВИТИИ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:15 13.04.2023
Лукашенко 12 апреля подписал указ № 102 "О развитии Парка высоких технологий", подготовленный по итогам состоявшегося накануне совещания о развитии IT-отрасли в стране, сообщает его пресс-служба.
«Документ направлен на создание условий для дальнейшего перспективного развития ПВТ с опорой на современные технологические тенденции и фактически открывает новую страницу в истории IT-отрасли Беларуси», - говорится в комментарии.
Указом предусмотрено появление в структуре Парка высоких технологий управляющей компании, которая займется интенсивным стратегическим развитием ПВТ. Управляющая компания будет представлять ПВТ при взаимодействии с иностранными партнерами, оказывать резидентам парка содействие в расширении экспорта, выходе на новые рынки и привлечении иностранных инвестиций.
При этом все условия деятельности в парке - правовые, налоговые, финансовые - сохраняются на прежнем уровне без каких-либо изменений.
В полном объеме сохраняются и полномочия Наблюдательного совета ПВТ, для обеспечения деятельности которого будет сформирован секретариат.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Отметим только, что шесть подпунктов указа скрыты под грифом «для служебного пользования».
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