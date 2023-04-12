Лукашенко 12 апреля подписал указ № 102 "О развитии Парка высоких технологий", подготовленный по итогам состоявшегося накануне совещания о развитии IT-отрасли в стране, сообщает его пресс-служба.

«Документ направлен на создание условий для дальнейшего перспективного развития ПВТ с опорой на современные технологические тенденции и фактически открывает новую страницу в истории IT-отрасли Беларуси», - говорится в комментарии.

Указом предусмотрено появление в структуре Парка высоких технологий управляющей компании, которая займется интенсивным стратегическим развитием ПВТ. Управляющая компания будет представлять ПВТ при взаимодействии с иностранными партнерами, оказывать резидентам парка содействие в расширении экспорта, выходе на новые рынки и привлечении иностранных инвестиций.

При этом все условия деятельности в парке - правовые, налоговые, финансовые - сохраняются на прежнем уровне без каких-либо изменений.

В полном объеме сохраняются и полномочия Наблюдательного совета ПВТ, для обеспечения деятельности которого будет сформирован секретариат.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Отметим только, что шесть подпунктов указа скрыты под грифом «для служебного пользования».