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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ

09:59 13.04.2023 Лукашенко 12 апреля подписал указ № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами", сообщает его пресс-служба. Согласно информации, документ направлен на обеспечение функционирования системы долговременного хранения и захоронения таких отходов. Указ определяет источники финансирования деятельности специально уполномоченной организации - национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, а также генеральную проектную организацию по научному сопровождению работ по проектированию и сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами.