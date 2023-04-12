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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ
09:59 13.04.2023
Лукашенко 12 апреля подписал указ № 101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ направлен на обеспечение функционирования системы долговременного хранения и захоронения таких отходов.
Указ определяет источники финансирования деятельности специально уполномоченной организации - национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, а также генеральную проектную организацию по научному сопровождению работ по проектированию и сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами.
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