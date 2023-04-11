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В МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ С ПРИНЯТИЕМ УКАЗА № 92


13:18 12.04.2023

Начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Ольга Лавровская рассказала о том, что изменится для строительного комплекса Беларуси с принятием 10 апреля указа № 92.

Основная цель указа - совершенствование порядка формирования сметной стоимости строительства объектов и неизменной договорной (контрактной) цены.

По словам Ольги Лавровской, нормами документа установлено, что при их формировании от начала и до окончания строительства к разным статьям затрат применяются соответствующие прогнозные индексы: индекс строительно-монтажных работ, индекс оборудования и индекс прочих затрат (до принятия указа применялся один сводный индекс).

"Такой подход позволит более корректно определять сметную стоимость строительства объектов, улучшить показатели, характеризующие развитие строительного комплекса и республики в целом", - отметила она.

Кроме того, установлена возможность по решению заказчика осуществлять пересчет сметной документации до истечения срока действия (до утраты силы) заключения государственной экспертизы по объектам, на строительство которых не заключены договоры строительного подряда.

Указом также установлена норма, предписывающая осуществлять строительство объектов, стоимость которых сформирована в уровне цен 1991 и 2006 годов, только при условии пересчета сметной документации в действующий уровень цен.
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