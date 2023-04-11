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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛО ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ


10:37 12.04.2023

Постановлением Совета министров № 244 от 10 апреля 2023 года подкорректированы тарифы на услуги по таможенному и обязательному сопровождению товаров и транспортных средств, перемещаемых по территории страны автомобильным транспортом.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, изменены тарифы на услуги по обязательному сопровождению охраняемых грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом.

Тариф на услугу по обязательному сопровождению составляет 0,05 базовой величины за 1 км (ранее $0,5 за 1 км).

Тарифы на услуги по обязательному сопровождению охраняемых грузов по железной дороге остались без изменения и по-прежнему установлены в долларах США: $0,6 за 10 км за одно железнодорожное транспортное средство или 30- и 40 футовый контейнеры, $0,24 - за 10- или 20-футовый контейнеры, $0,1 доллара — за 3-5 тонный контейнеры.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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