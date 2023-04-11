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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЭКЗАМЕНЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ СДАВАТЬ АБИТУРИЕНТЫ БГУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ»


16:07 11.04.2023

Постановлением Министерства образования № 245 от 27 марта 2023 г. скорректировано ведомственное постановление от 10 августа 2022 г. № 245 «О вступительных испытаниях для поступления в учреждения высшего образования».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения внесены в перечень групп специальностей (специальностей) и соответствующих им профильных испытаний для лиц, поступающих в учреждения высшего образования для получения общего высшего и специального высшего образования.

В частности, перечень дополнен специальностью «государственный аудит», для поступления на которую предметами профильных испытаний определены: математика (ЦТ или ЦЭ); иностранный язык (ЦТ или ЦЭ).

Подготовка по этому направлению в Беларуси будет осуществляться впервые и ориентирована на финансово-экономическую деятельность государственных учреждений и органов государственной власти. Выпускники смогут работать в государственных структурах, на крупных предприятиях, в аудиторских компаниях

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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