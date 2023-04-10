Постановлением Совмина № 245 от 10 апреля 2023 года продлен запрет на маркировку импортируемого в страну алкоголя на территории «недружественных стран» до конца 2024 года.

«… слова "в течение двенадцати месяцев" заменить словами "до 31 декабря 2024 г."», - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, запрет на маркировку ввозимого алкоголя белорусскими акцизными марками на территории «недружественных стран» был введен в апреле 2022 года.