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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
10:57 11.04.2023
Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 11 от 30 декабря 2022 г. внесены изменения в осуществление деятельности по проведению судебных экспертиз на основании специального разрешения (лицензии).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, изменениями в том числе предусмотрена корректировка положений относительно проведения оценки соответствия возможностей:
соискателя лицензии долицензионным требованиям;
лицензиата лицензионным требованиям.
Указанная оценка проводится уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата ГКСЭ в срок не более 10 рабочих дней при возникновении сомнений в подлинности представленных документов или достоверности содержащихся в них сведений.
Также правовым актом установлены:
предоставляемая заинтересованным лицом форма сведений о работниках соискателя лицензии – юридического лица (лицензиата – юридического лица), которые будут осуществлять (осуществляют) лицензируемый вид деятельности в отношении каждого из заявленных видов (подвидов) судебных экспертиз;
сроки нахождения у лицензиата журнала регистрации судебных экспертиз и наблюдательных производств по назначенным судебным экспертизам.
Постановление вступило в силу 2 апреля 2023 г.
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