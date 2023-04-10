Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз № 11 от 30 декабря 2022 г. внесены изменения в осуществление деятельности по проведению судебных экспертиз на основании специального разрешения (лицензии).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, изменениями в том числе предусмотрена корректировка положений относительно проведения оценки соответствия возможностей:

соискателя лицензии долицензионным требованиям;

лицензиата лицензионным требованиям.

Указанная оценка проводится уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата ГКСЭ в срок не более 10 рабочих дней при возникновении сомнений в подлинности представленных документов или достоверности содержащихся в них сведений.

Также правовым актом установлены:

предоставляемая заинтересованным лицом форма сведений о работниках соискателя лицензии – юридического лица (лицензиата – юридического лица), которые будут осуществлять (осуществляют) лицензируемый вид деятельности в отношении каждого из заявленных видов (подвидов) судебных экспертиз;

сроки нахождения у лицензиата журнала регистрации судебных экспертиз и наблюдательных производств по назначенным судебным экспертизам.

Постановление вступило в силу 2 апреля 2023 г.