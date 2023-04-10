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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УКАЗ О РАЗВИТИИ СМИ БЕЛАРУСИ ИЗДАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
09:52 11.04.2023
Лукашенко 10 апреля подписал указ № 98, которым в новой редакции излагается указ от 31 марта 2022 года № 131 "О развитии средств массовой информации", сообщает его пресс-служба.
В документе актуализированы подходы к развитию национальных СМИ, а также расширены направления использования средств сбора за размещение (распространение) рекламы на создание и продвижение белорусского контента.
Ознакомиться более подробно с документом можно здесь.
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