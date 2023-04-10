Лукашенко указом № 95 от 10 апреля возобновил действие указа от 22 августа 2018 года № 345 "О регистрации цен на лекарственные средства" (приостановлено в апреле 2020 года), который предусматривает регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, продаваемые в Беларуси, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с принятым указом правительство определит перечень лекарственных препаратов и скорректирует механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на них. Данный механизм основывается на анализе сравнения цен препаратов, которые имеют одинаковое действующее вещество и представлены на международном рынке (референтное ценообразование).

«Такой подход позволит повысить эффективность контроля за формированием цен на лекарства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Беларуси», - говорится в комментарии к документу.