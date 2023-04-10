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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ЛОМОМ И ОТХОДАМИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН
16:54 10.04.2023
Лукашенко 10 апреля подписал указ № 93 "О порядке обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов", сообщает его пресс-служба.
Указом предусмотрено, что юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны сдавать лом и отходы черных и цветных металлов только юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке (закупке) и первичной переработке лома и отходов черных и цветных металлов.
Лицензии в соответствии с законом о лицензировании будет выдавать Министерство промышленности.
Кроме того, сохраняется система госзаказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов. Государственным заказчиком определен "Белвтормет" и входящие в его состав организации.
Право координировать деятельность республиканских органов в данной области предоставлено Минпрому.
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