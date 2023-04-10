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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ 22 АПРЕЛЯ

15:41 10.04.2023 Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Как сообщает Telegram-канал правительства, деньги от республиканского субботника перечислят Брестскому и Гомельскому облисполкомам. В частности, 50% заработанных денег пойдет Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области), 50% - Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.