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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ 22 АПРЕЛЯ
15:41 10.04.2023
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
Как сообщает Telegram-канал правительства, деньги от республиканского субботника перечислят Брестскому и Гомельскому облисполкомам.
В частности, 50% заработанных денег пойдет Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области), 50% - Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
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