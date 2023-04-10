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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
15:10 10.04.2023
Лукашенко 10 апреля подписал указ № 92, направленный на совершенствование порядка ценообразования в строительстве, сообщает его пресс-служба.
Документом установлено, что при формировании сметной стоимости конкретных объектов строительства вместо единого прогнозного индекса цен будут использоваться дифференцированные индексы стоимости по различным статьям затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты).
В целях обеспечения единых подходов такой порядок распространяется на работы по капитальному и текущему ремонту, а также на работы по технической модернизации.
«Применение отдельных прогнозных индексов даст возможность более объективно определять стоимость затрат при возведении объектов и отражать реальные результаты работы строительного комплекса», - говорится в комментарии к документу.
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